بعد تأييد التحفظ على أموالهم.. القصة الكاملة لقضية «الهوج بول»

تواصل النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين في قضية النصب الإلكتروني التي راح ضحيتها العديد من المواطنين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «هوج بول».

وخلال التقرير التالي نسرد التفاصيل الكاملة للقضية بعد صدور قرار من محكمة الجنايات بتأيد قرار التحفظ على أموال المتهمين.

قصة تطبيق هوج بول

في بداية شهر مارس الماضي، أثارت قضية نصب جديدة الرأي العام ولاقت صدى واسعًا على صفحات التواصل الاجتماعي، بسبب اتهام مواطنين للقائمين على تطبيق هوج بول بالنصب عليهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجمالها 19 مليون جنيه.

وقال أحد الضحايا، إنه تعرف على شركة "هوج بول" من خلال العروض التي تطلقها عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وخاصة كانت تستهدف كبار الشركات فبدأت التداول في الشركة بـ 100 جنيه وكان يتواصل معهم عن طريق تطبيق "واتس آب" حيث أوهموه بأن لهم مقرا في مصر ويقيمون الحفلات في المحافظات بتكليفات عالية.

وتابع أن الشركة كانت في البداية تعطيهم أرباحا مغرية، مما جعلها ثقة وجعل العديد من المواطنين يلحقون بها ويضعون فيها أموالهم للاستثمار حتى اختفى المتواصلون معهم ولم يستردوا أموالهم وأن النصب بهذه العملية تم من خلال مئات من المواطنين بقيمة مالية تصل لستة مليارات جنيه.

الداخلية تعلن سقوط شبكة النصب على المواطنين «هوج بول» وتضم 13 أجنبيًا

وفي 4 مارس أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني، من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه، وتبين أنهم 29 شخصًا، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخاذهم من عدد 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقرًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم "95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7 أجهزة حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بلغت حوالى 600 ألف جنيه، عدد 41 كارت ائتمانى لبنوك بالخارج".

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت، واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية، بلغ عددها 88 محفظة، والتي يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى بلغ عددها 9965 محفظة، تجنبًا للرصد الأمنى وتمهيدًا لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين

النائب العام يشكل فريق للتحقيق في الواقعة

وفي 6 مارس أمرَ المستشار حمادة الصاوي النائب العام، تشكيل فريق مِن نيابةِ الشئون الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العام؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغ المقدمِ ضد مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى «هوج بول» ويعاقب القانون المصري كل من يتعامل فى العملات الرقمية.

وأمرتِ النيابةُ العامةُ بضبْطِ وإحضارِ المتهمينَ وضبْطِ كلِّ ما يتعلّقُ بنشاطِهِم المذكورِ أو ما استخدمُوهُ لمزاولتِهِ، وضبْطِ كافَّةِ المتحصَّلاتِ الناتجةِ عن هذا النشاطِ، وقد أُلقِيَ القبضُ على عددٍ منهُم وجارٍ عَرضُهُم على النيابةِ المختصَّةِ واستجوابُهُم واستكمالُ التحقيقاتِ.

تجميد 6 مليارات جنيه فى المحافظ الإلكترونية لـ«هوج بول»

وفي 6 مارس قررت النيابة العامة التحفظ على الأموال التي تحصل عليها المتهمون في قضية "هوج بول"، من المواطنين، في المحافظ الإلكترونية.

«الجنايات» تؤيد قرار التحفظ على أموال المتهمين فى قضية «هوج بول»

أمس أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية، بتأييد قرار النائب العام بمنع والتحفظ على أموال 42 متهما من بينهم 13 متهما صيني الجنسية في قضية هوج بول.