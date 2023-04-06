الأزهر: المرأة لها الحق في العمل العام لإيصال ما تراه صحيحًا من آراء وحقوق لصنّاع القرار

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن للمرأة حق في العمل التطوعي الخدمي والعمل العام حسبما تهيّؤه لها ظروفها الخاصة وإمكاناتها ومهاراتها.

وأضاف مرصد الأزهر، في بيان له اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن للمرأة إسهامات في العمل العام، إذ هي صاحبة حق أصيل في الجماعة الوطنية ولها حق وواجب النصيحة والشورى والقيام بالقسط، وهي محمّلة بالأمانة مستخلفة كالرجل، سواءً بسواء.

وأوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن هذا الأمر يفرض على المرأة المشاركة في العمل العام ناخبة ومنتخبة لإيصال ما تراه صحيحًا من آراء وحقوق ومصالح عامة إلى صنّاع القرار.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وجه خلال حلقات برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، رسائل مهمة تتعلق بحقوق المرأة من خلال عرض بعض الشبهات والرد عليها في أسلوب يَسهُل على غير المتخصِّصين استيعابه، ليتحقق أكبر قدر من المعرفة للجميع، أبرزها أن أغلب الاعتراضات والشبهات حول المرأة تَتغذى في ترويجها بين نساء المسلمين على أجندات غربيَّة وبخطط ماكرة، كما أن الصورة المشوَّهة للمرأة المسلمة أوَّلُ ما يسبق إلى أذهان الغربيين ونعمل على تغيير هذه الصورة، إضافة إلى وجود مفتريات على المرأة المسلمة مَصدرها «فقه» لا يَعرفُه الإسلام مرجعه العادات والتَّقاليد.

