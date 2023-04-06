طلاب الرابع والخامس الابتدائى يؤدون اختبارات المهام الأدائية.. اليوم

تنطلق اختبارات المهام الأدائية الصفين الرابع والخامس الابتدائي، اليوم الخميس وتستمر حتى الأسبوع المقبل.

وأعلنت إدارة البساتين التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة عن بدء اختبار المهام الأدائية فى مادتي اللغة عربية وتربية دينية اليوم.

ويستكلمون الاختبارات الإثنين 10/ 4/ 2023 علوم ومهارات مهنية.

ويوم الثلاثاء 11/4/ 2023 دراسات وlct.

ويوم الأربعاء 12/4/2023 لغة إنجليزية ورياضيات.

ويعد امتحان المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، من عوامل التقييم التي يخضع لها الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023، بجانب الاختبارات التي يجريها خلال الفصل الدراسي، وتستهدف اختبارات المهام الأدائية قياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات خلال العام الدراسي.

واختبارات المهام الأدائية تستهدف تقييم فهم الطلاب لمخرجات التعلم، حيث يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة المطلوبة وفقًا للمادة وينفذ الطالب المهمة المطلوبة منه في الحصة الأخيرة خلال اليوم الدراسي العادي دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو رقم الجلوس، حيث تجرى الاختبارات داخل الفصل وتحت إشراف معلم المادة الذي يتولى التقييم.

ويدرس طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي 12 مقررًا دراسيًا بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو، ويكون التقييم من خلال ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، خضع الطلاب للاختبار الأول في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي، وسيعقد الاختبار الثاني في نهاية نوفمبر والاختبار الثالث في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب على مجموع الثلاثة اختبارات.

وبجانب الاختبارات الثلاثة يحصل الطالب على درجات اختبارات المهام الأدائية، فيما يكون المواظبة على الحضور أيضا ضمن عوامل التقييم حيث يخصص 5 درجات من كل مادة؛ لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة، بجانب تقويم لمعدلات أداء الطالب في مقرر القيم واحترام الآخر.

وتخصص 60 درجة للاختبارات الثلاثة بجانب ذلك فإن اختبارات المهام الأدائية تخصص لها 35 درجة، وهناك 5 درجات للمواظبة على الحضور؛ لتكون الدرجة النهائية لكل مادة 100 درجة.