إزالة وإيقاف 13 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية ومخالفات بناء بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا و الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ بالتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات حيث قام عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام بإزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء على ارض زراعية خارج الحيز العمراني، الحالة الأولى والثانية بقرية أبو العباس على مساحة 18 سهما، 12 سهما بحوض العوجة قبلي، والحالة الثالثة والرابعة بقرية ساقولا كل حالة على مساحة 18 سهما بحوض الخطيب.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج تمن من فك شدة خشبية بالكامل لدور ثالث داخل الحيز العمرانى بدون ترخيص بقريه ابو جرج كما قام سعد أسحق رئيس الوحدة المحلية ببنى على بايقاف حالتين تعدى بالبناء المخالف بقرية بلة المستجدة والساق.

كما تمكن فرج فتحي صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم التنظيم من إزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بقرية الحسينية على مساحة قيراط ونصف و قام عبدالله ربيع رئيس الوحدة المحلية ببنى صامت بفك شدة خشبية لسقف دور ارضي خارج الحيز العمراني بقرية الناصرية، الى جانب إزالة حالة تعدي خارج الحيز العمراني بقرية الناصرية حوض الجرن للمرة الثالثة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن رئيسي حي غرب وحي شمال بالتنسيق مع إدارة الازالات والاشغالات قاما برصد وإزالة حالتين تعدي علي ارض زراعية على مساحة 22سهم بشارع المدينة المنورة وشارع سوق الأربعاء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بأحياء وقري بني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بأحياء وقري بني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بأحياء وقري بني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بأحياء وقري بني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بأحياء وقري بني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بأحياء وقري بني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بأحياء وقري بني مزار بالمنيا