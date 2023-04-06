الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس الرجاء المغربى: الأهلى ليس بقوة المواسم الماضية

الأهلي والرجاء
الأهلي والرجاء

تحدث عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عن مواجهة فريقه أمام الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء البيضاوي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال "البدراوي"، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي ليس كما كان في المواسم الماضية، شاهدنا جميعًا كيف تأهل الفريق من دور المجموعات بصعوبة في الجولة الأخيرة لكن مع ذلك هذا لا يقلل من قدر الأهلي، وفي النهاية الفريق الأفضل في المواجهة سيتأهل".

وأضاف: "أتمنى أن نشاهد مواجهة قوية أمام أحد أقوى الفرق العربية مثل الأهلي، ويتأهل من يقدم أداء أفضل".

وأتم: "أكثر لاعب نخشاه في الأهلي هو كهربا خاصة بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، وعودته من الإيقاف مرة أخرى".

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