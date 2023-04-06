رئيس الرجاء المغربى: الأهلى ليس بقوة المواسم الماضية
تحدث عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عن مواجهة فريقه أمام الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع الرجاء البيضاوي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال "البدراوي"، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي ليس كما كان في المواسم الماضية، شاهدنا جميعًا كيف تأهل الفريق من دور المجموعات بصعوبة في الجولة الأخيرة لكن مع ذلك هذا لا يقلل من قدر الأهلي، وفي النهاية الفريق الأفضل في المواجهة سيتأهل".
وأضاف: "أتمنى أن نشاهد مواجهة قوية أمام أحد أقوى الفرق العربية مثل الأهلي، ويتأهل من يقدم أداء أفضل".
وأتم: "أكثر لاعب نخشاه في الأهلي هو كهربا خاصة بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، وعودته من الإيقاف مرة أخرى".