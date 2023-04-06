الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«كولر» يكشف آخر تطورات أزمة أحمد عبدالقادر فى الأهلى

كولر
كولر

أثنى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على لاعبيه بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الجولة 23 من بطولة الدوري.

وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "دائمًا ما يكون من الصعب خوض مباراة بعد مواجهة كبيرة بحضور جماهيري غفير مثل مواجهة الهلال، لكننا نجحنا في تجديد دوافع اللاعبين قبل مباراة المحلة".

وأضاف: "تلقينا فرصة أو فرصتين كان من الممكن أن نستقبل أهدافًا، ولكن نجحنا في صناعة الكثير من الفرص وتسجيل ثلاثة أهداف وسعيد بالفوز والخروج دون إصابات".

وعن سبب مشاركة أحمد عبدالقادر، قال: "ذكرت في مؤتمر الهلال أن تلك الواقعة قد تكون انفعالًا وبالفعل تم توقيع عقوبة قاسية عليه وهو اعتذر، لن نتحدث عن ذلك مرة أخرى لأن الأمر بالنسبة لي انتهى ولن يتم تضخيم الأمر أكثر من اللازم".

وكان أحمد عبدالقادر قد رفض مصافحة كولر عقب مواجهة الأهلي والهلال قبل أن يعلن سيد عبدالحفيظ، عن توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب الذي اعتذر فيما بعد عما بدر منه.

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