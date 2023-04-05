الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«الإفتاء»: الجماع فى نهار رمضان حرام ودفع الكفارة غير كافٍ

الدكتور محمود شلبى
الدكتور محمود شلبى

قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع حرم كل ما يؤدى إلى إفساد الصوم فى نهار رمضان، كل ما يفسد الصيام يجب على العبد البعد عنه، فبعض الأمور حلال فى أصلها لكن فى الصيام معطلة ومنها العلاقة الزوجية، مستشهدًا بالآية القراآنية الشريفة: "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ".

حكم الشرع في الجماع برمضان 

وأكد الدكتور محمود شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، أن الوقوع فى الجماع فى نهار رمضان حرام، ولا يجوز وفى حال الوقوع فى الجماع الكفارة بل يجب قضاء اليوم أولًا وكل منهما عليه الاستغفار والتوبة.

الاستغفار والتوبة

وتابع: "فى حال أوجب الزوج الزوجة على الجماع فعليها قضاء اليوم، ولا إثم عليها، والكفارة تقع على الزوج وعليه قضاء اليوم والاستغفار ودفع الكفارة".

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

محمود شلبي الإفتاء المصرية حكم الجماع بنهار رمضان الناس الدكتور محمود شلبي

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