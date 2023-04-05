الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 14 من «جعفر العمدة».. تفاصيل خطة بلال شامة الجديدة للنصب على جعفر

جعفر العمدة
جعفر العمدة

عاد بلال شامة الفنان “مجدي بدر” للظهور مرة أخرى في حياة “فاطمة”، ليعيد ذكريات خطف نجل محمد رمضان أثناء ولادة مي كساب في المستشفى منذ 19 عاما.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 14

وفوجئت “فاطمة” به وطلبت منه أن يتركها هي وابنها في حالهم وظلت تبكي وتترجاه وأخبرته أن الطفل الذي أعطاه لها منذ سنوات توفى وتبنت هي “سيف"، إلا أنه لم يصدقها وهددها بفضح أمرها.

وعقد معها اتفاقا بأن تكون معه وفي صفه ضد محمد رمضان من أجل النصب عليه والحصول على أموال من ورائه وحين رفضت قام بتهديدها بفضح سرها دون أن يفصح عن الخطة التي تدور في مخيلته.

الحلقة 14 من «جعفر العمدة».. محمد رمضان يكشف حيلة «ثريا» الجديدة لإعادة ابنها



ويعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما تعرض الحلقة 14 من مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

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