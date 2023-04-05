بعد قليل.. عرض الحلقة 14 من مسلسل «علاقة مشروعة»

تعرض بعد قليل، الحلقة 14 من مسلسل «علاقة شرعية» بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم والفنانة ميمي جمال، وعدد آخر من النجوم، والمُذاع عبر قنوات DMC وDMC دراما وقناة الحياة.

مسلسل علاقة مشروعة

ويشهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14، مفاجآت جديدة وأحداث مُثيرة، تبدأ بالعثور على جثة «بثينة» التي تقوم بدورها الفنانة مي عمر، مقتولة داخل فلّتها، في مشهد غامض ستكشفه حلقة اليوم.

وتكشف الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، إجراءات تحديد قاتل «بثينة» ومعرفته، كما تفجّر الحلقة العديد من المفاجآت المخفية وتصاعدًا في الأحداث.

ويتكون مسلسل «علاقة شرعية» من 15 حلقة بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وبسنت شوقي وعفاف مصطفى وياسمين رحمي ورادشان مجدي وعدة فنانين آخرين. الدراما الخالدة – مها سليم والمركز الاعلامي – سعدي جوهر.

مواعيد عرض الحلقة 14 من مسلسل «علاقة مشروعة»

تعرض الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة على ثلاث قنوات، هما: دي إم سي، حيثُ تُعرض في الحادية عشر ونصف مساءً ، وتُعاد في الثامنة والنصف صباحًا، بينما تُعرض على قناة دي إم سي دراما تمام الثامنة مساء، وتُعاد في الثالثة صباحا و التاسعة صباحا والثانية مساءا.

كما تُعرض الحلقة 14 على قناة الحياة اليوم في تمام التاسعة والنصف مساءً، وتكون الإعادة في تمام الرابعة والنصف صباحاً والساعة الواحدة والنصف مساءً.

تدور قصة مسلسل علاقة شرعية حول مجموعة من القضايا الاجتماعية ، من بينها العنف الزوجي وفكرة الزواج الثاني ، من خلال قصة عمرو ، الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال ، وهو متزوج من عالية (داليا مصطفى) ولديهما أطفال في سن المراهقة ، يتحدثان عن العمل ، شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأولاده ، بالإضافة إلى قصة الصديق الذي يعاني من توتر علاقته بزوجته ، و كيف انخرط عمرو فيها.