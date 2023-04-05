مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14.. 3 مشتبهين في قتل «مي عمر» بمنزلها

ينتظر الجمهور مشاهدة الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم والفنانة ميمي جمال، وعدد آخر من النجوم، اليوم الأربعاء، لمعرفة قاتل مي عمر وما حدث لها بعد طلاقها من ياسر جلال.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14

ستبدأ أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14 بالعثور على جثة «بثينة» الشخصية التي تجسدها الفنانة مي عمر، مقتولة في منزلها، وتدور التحقيقات حول قتلها والبحث عن القاتل، وستكشف الحلقة أسرار مثيرة في حياتها الشخصية منها زواجها من «عمرو» وهو الفنان ياسر جلال.

ويتوقع الجمهور خلال أحداث الحلقة الجديدة، والتي ستُذاع عبر قنوات DMC وDMC دراما وقناة الحياة، أن يكون القاتل هو واحد من الثلاثة المشتبهين بهم، وأبرزهم طليقها أمجد (مراد مكرم)، الذي ظهر أمام منزلها عقب مغادرة عمرو منه، وشقيقها شريف وهو الفنان محمود فارس، بعد أن دسّ أخبر «أمجد» بزواجها من صديقه، ورُبما يكون ياسر جلال، كونها هدّدته بكشف زواجهما.

ويترقب الجمهور لمشاهدة الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، ويتساءل هل يقع ياسر جلال (عمرو) في ورطة جنائية على خلفية اتهامه في قضية مقتل مي عمر (بثينة) داخل منزل الزوجية، أم تكشف الحلقة القاتل الحقيقي لـ«بثينة»، حيثُ هناك توقعات عديدة تكشفها حلقة اليوم.

أبطال وصناع مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

قصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».