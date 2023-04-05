الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

باقي 16 يوما.. إجازة العيد الصغير 2023

اجازة العيد الصغير
اجازة العيد الصغير 2023

أيام معدودة وتبدأ إجازة العيد الصغير 2023 أي إجازة عيد الفطر المبارك مع مرور اليوم الرابع عشر من رمضان خلال ساعات قليلة.
 

موعد إجازة العيد الصغير 2023
 

نرصد لكم في هذا التقرير موعد إجازة العيد الصغير 2023 للقطاع الحكومي والخاص والمدارس.

تبدأ اجازة العيد الصغير وفق الإحصائيات الفلكية بداية من الجمعة 21 أبريل الموافق أول يوم لشهر شوال 1444.

ويكون يوم الخميس 20 أبريل هو المتمم لشهر رمضان والذي يأتي هذا العام 29 يوما وفق الحسابات الفلكية.

وتكون الإجازة بداية من الجمعة والسبت 22 أبريل والأحد 23 أبريل.

ثم تأتي إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 أبريل.

ميعاد العيد الصغير 2023.. كم باقي على إجازة عيد الفطر المبارك

 

زكاة الفطر للفرد 2023 
 

يجب العلم أن زكاة الفطر للفرد تخرج قبل أداء صلاة العيد مباشرة.

وقد قدرت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لكل فرد هذا العام بـ 30 جنيها كحد أدنى.
 

ورد في فضل زكاة الفطر ما روي عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ

وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.

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