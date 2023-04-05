من القاتل؟.. الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة تكشف لغز جريمة قتل «بثينة»

تشهد الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم والفنانة ميمي جمال، وعدد آخر من النجوم، والتي ستذاع عبر قنوات DMC وDMC دراما وقناة الحياة، تصاعدا في الأحداث ومفاجآت مثيرة للغاية.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14

وترصد الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، مساء اليوم، حقيقة مقتل «بثينة» التي تقوم بدورها الفنانة مي عمر، داخل منزلها عقب مغادرة زوجها «عمرو» الذي يقوم بدوره الفنان ياسر جلال.

كما تكشف الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة، القاتل لـ«بثينة» ومن المتوقع أن يكون «أمجد» الذي يقوم بدوره الفنان مراد مكرم، بعد اكتشافه زواجها من صديق عمره وشريكه ياسر جلال.

وتحمل الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة، الكثير من المفاجآت الصاخبة، وتطورات في الأحداث المتلاحقة، أيضًا اكتشاف «عاليا» التي تقوم بدورها الفنانة داليا مصطفى، زواج زوجها «عمرو» من «بثينة» سرًا.

وكانت انتهت الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة، أمس الثلاثاء، بمقتل «بثينة» داخل فلّتها، في إطار تشويقي لما ستكشفه حلقة اليوم.

كما شهدت الحلقة طلاق «بثينة» بعد أن كشف «عمرو» جميع ما أخفته عنه، وأخبرها بأنَّ زواجهما كان خطأ من البداية وأنه سبب تدمير بيته وعلاقته بزوجته الأولى داليا مصطفى «عاليا».

أبطال وصناع مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، و داليا مصطفى، و بسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

قصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».