الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خروج جزئي عن القضبان لعربة من قطار شربين المتجه إلى قلين

خروج جزئي عن القضبان
خروج جزئي عن القضبان

شهدت محطة قطار كفر الشيخ، خروج جزئي من عربة قطار رقم 867 القادم من شربين متجه لمحطة قلين عن القضبان.

وتمكن الفنيون بالمحطة من إعادته للقضبان، دون حدوث أي إصابات في الأرواح، وانطلق القطار من محطة كفر الشيخ، لقلين، واستمرت حركة القطارات بكفر الشيخ دون تعطيل.

وتابعت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، أعمال الفنيين بمحطة قطار كفر الشيخ، بإعادة عربة القطار للقضبان، ولم تستغرق وقتا كبيراً، وانطلق القطار من محطة كفر الشيخ، متجها لقلين، وشهدت محطة قطار كفر الشيخ استقرار الحركة، وتوافد القطارات في موعدها.
 

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