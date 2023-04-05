الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«بدور على ابني».. مشهد محمد رمضان وأحمد داش في «جعفر العمدة» يتصدر التريند

محمد رمضان وأحمد
محمد رمضان وأحمد داش

حظي مشهد الفنان الشاب أحمد داش، مع الفنان محمد رمضان في مسلسل «جعفر العمدة» بشعبية جارفة، إذ ظهر الإثنان أثناء أحداث الحلقة الـ13 من المسلسل وهما يبحثان كل منهما عن الآخر.

ودار الحوار بينهم كالآتي:

- مالك زعلان ليه ؟

= بدور علي أبويا مش لاقيه واديني دلوقت عندي ١٩ سنة ومن غير أب

- ولا تزعل نفسك أنا كمان ابني مخطوف من ١٩ سنة

= مزعلش إزاي دا مفيش ولا واحد في المنطقه كلها من غير أب غير أنا

- عادي ماهو مفيش ولا واحد ابنه مخطوف غيري.

وتصدّر المشهد فور عرضه محركات البحث، وانهالت التعليقات المازحة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت "ندى" إحدى رواد موقع "فيسبوك": "وده ملفتش نظرك لحاجة؟ لأ، وأنت؟ لأ برضو".

وكتبت أخرى: "طيب مش جاية معاكوا بأي حاجة"، وعلق آخر: "المشهد دا بالمسلسل كله إن شاء الله يطلع مش ابنه والمخرج يفاجئ الجميع، محمد رمضان عامل شغل عظيم في المسلسل".

ويشارك في بطولة «جعفر العمدة»: زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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