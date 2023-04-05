المشدد 3 سنوات لعامل يتاجر فى الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "أ. ح" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز ساقلتة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وأنه يمارس نشاطه الإجرامي بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته 42 قطعة حشيش وزنت 85 جراما كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.