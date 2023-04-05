الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يكرم المشاركين في مبادرة «طلاب الخير»

مبادرة «طلاب الخير»
مبادرة «طلاب الخير»

شارك الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، في حفل الإفطار الجماعي والذي نظمته الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر بمجمع الملاعب بمدينة بنها بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعددًا من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة ومديري الإدارات العمومية والقطاعات والطلاب الذين حرصوا على الحضور. 

وخلال الحفل، هنّأ رئيس الجامعة، الطلاب ومنسوبي الجامعة بشهر رمضان الكريم، معربًا عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب في هذه الأجواء الرمضانية.

وأشاد الدكتور جمال سوسة، بتنظيم حفل الإفطار، موجهًا الشكر للقائمين عليه وللإدارة العامة للمدن الجامعية، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على توفير جو أسري لتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين منسوبي الجامعة والتواجد دائمًا في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.

من ناحية أخرى، كرّم الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها ومرافقوه الطالب إبراهيم عبدالعزيز، مقرر أسرة طلاب من أجل مصر وجميع طلاب الأسرة المشاركين في مبادرة "طلاب الخير في شهر الخير"، كما كرم رئيس الجامعة المراكز الأولى الفائزة في مسابقة عباقرة جامعة بنها للموسم الرابع.

وأكد سوسة، حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كل المجالات، وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن، مشيرًَا إلى أهمية دعم وتحفيز ودعم الطاقات الإبداعية للطلاب، واستغلال طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات.

وأثنى رئيس الجامعة على الطلاب المشاركين فى مبادرة "طلاب الخير في شهر الخير" ، مضيفًا أن الجامعة تحرص باستمرار على دعم المبادرات الطلابية وتشجيع الطلاب والطالبات على الانخراط في العمل التطوعي والمساهمة في مختلف الأنشطة خاصة تلك التي من شأنها المساهمة في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن.

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