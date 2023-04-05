الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«بالما للاستثمار» ترفع حصتها في أسهم رأسمال «العربية للمحابس» إلى 5.10%

البورصة
البورصة

قالت إيه اف لتداول الأوراق المالية، إن شركة بالما للاستثمار رفعت حصتها في رأسمال شركة العربية للمحابس من 4.93% إلى 5.10%.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أن بالما للاستثمار اشترت 125 ألف سهم بقيمة 157.75 ألف جنيه بمتوسط سعر 1.26 جنيه للسهم.

يشار إلى أن العربية للمحابس، سجلت صافي ربح بلغ 9.05 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 2.13 مليون جنيه أرباحاً في 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 127.96 مليون جنيه بنهاية 2022، مقابل 67.02 مليون جنيه خلال 2021.

كشفت القوائم المالية للشركة العربية للمحابس، عن الربع الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 97.6 بالمائة، على أساس سنوي.

الأوراق المالية ارباح الشركة أوراق المالية بورصة مصر ة العربية لأوراق المالية عامة

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