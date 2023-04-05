محافظ القليوبية يتفقد معرض «أهلًا رمضان» بقليوب

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، معرض «أهلاً رمضان» بمدينة قليوب أمام نادي قليوب الاجتماعي للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين للتسهيل عليهم ومواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، موجهًا بضخ كميات أكبر من المعروض لتلبية احتياجات المواطنين.

ووجّه المحافظ بالاهتمام بالأشجار المزروعة بميدان العاشر والري بصفة دورية وقص النجيلة للحفاظ على المظهر الجمالي، موجهًا أيضًا بعمل دراسة عاجلة لاستغلال حديقة الأمل أمام ميدان العاشر بقليوب والتي تبلُغ مساحتها ٢٢ قيراطًا الاستغلال الأمثل لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب للحد من البطالة.

وفي سياق متصل، أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة بنها لمُتابعة أعمال رصف وتطوير شارع فريد ندا ورصف وشارع ترعة الإشارة بمنطقه عزبة السوق بمدينة بنها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتطوير ورصف شوراع مدينة بنها والعمل على تطوير المداخل الرئيسية لإبراز المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف شارع فريد ندا في المنطقة من أسفل كوبري أتريب حتي مدخل بنها حيث تم الانتهاء من دمك طبقة السن تمهيدا لوضع طبقة الأساس للطريق حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل بالتوازي في رفع المخلفات من الناحية الأخرى من الطريق حتي يتم فتحه أمام السيارات الإسبوع المقبل كما وجه المحافظ بدفع الأعمال في مشروع تطوير الأربع حدائق الموجودة بشارع فريد ندا بالإضافة الي دفع الأعمال بالنافورة الجاري إنشائها بمنتصف شارع فريد ندا.

وتابع المحافظ بتفقد رصف شارع ترعة الإشارة أمام مباحث الكهرباء بطول 200 متر وعرض 20 متر حيث تم الانتهاء تماما من أعمال الرصف من خطه رد الشيء لأصله بتكلفة وصلت 1.7 مليون جنيه ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع الفرعيه بالمدينة التي تم عمل لها محاضر انضماميه بإنتهاء توصيل جميع المرافق للعمل علي تسيير الحركة المرورية وانتظامها بالشوارع.