الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكورة فى رمضان.. الزمالك يتوج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكوؤس عام 2000

الزمالك بطل أفريقيا
الزمالك بطل أفريقيا عام 2000

في الرابع عشر من شهر رمضان الموافق يوم 10 ديسمبر 2000، توج الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكوؤس للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه، رغم هزيمته أمام فريق كانون ياوندي الكاميروني بهدفين نظيفين بمدينة ياوندى في مباراة العودة بنهائي البطولة.

 

الزمالك كان قد فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة  بنتيجة 4-1 ويحتاج للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف أو هدفين وقبل أذان المغرب بنصف ساعة أطلق الحكم الإيفوارى سينكو زيلي صافرة بداية المباراة وجلس الملايين أمام شاشات التليفزيون الكل يتابع ويترقب، وعندما حان موعد أذان المغرب اكتفى كثيرون بتناول التمر وشرب العصير وداخل الصالة المغطاة بنادي الزمالك تواجد أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يسافروا مع الفريق إلى ياوندي ومعهم مجموعة من اللاعبين القدامى وأعضاء النادي وشاهدوا المباراة عبر شاشة كبيرة، وخلال فترة الاستراحة بين الشوطين تناول الجميع طعام الإفطار ومع بداية الشوط الثاني زاد حماس الجميع وتعالت هتافاتهم بعد أن كاد عبدالحليم علي يسجل هدفًا للزمالك.

 

وانقلبت الأمور رأسا على عقب خلال آخر 20 دقيقة وسجل تشاميني وجان كالفين باتانج هدفين لكانون ياوندي في الدقيقتين 71 و89 وكادت القلوب تتوقف وكتمت الأنفاس في الصدور، خشية أن يسجل الفريق الكاميروني هدفا ثالثا يقضي على أمال الفارس الأبيض في الحصول عى اللقب ومرت الدقائق بطيئة كالدهر حتى أطلق الحكم صافرة النهاية ليفرح الجميع، وتبدأ الأحتفالات داخل النادي وفي الشوارع حتى فجر اليوم التالي بالحصول على اللقب لأول وآخر مرة حيثث تم إلغاء البطولة بعد نسخة عام 2003.

ومثل الزمالك: عبدالواحد السيد وهيثم فاروق وبشير التابعي وحسام عبدالمنعم وأحمد صالح وطارق السيد وخالد الغندور ومحمد كمونة ومحمد أبوالعلا "وائل القباني" وعبدالحليم علي "عبدالحميد بسيوني" وعبداللطيف الدوماني "عمرو فهيم".

بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكوؤس كانون ياوندي الكاميروني عبدالحليم علي عبدالواحد السيد خالد الغندور

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