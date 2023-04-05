مران الأهلي| الفريق يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة غزل المحلة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، باللاعبين في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قبل بداية فقرات المران الجماعي.

وقاد الثنائي سامي قمصان مدرب الفريق، وأندريس إندويا مخطط الأحمال؛ اللاعبين في فقرات بدنية وتدريبية متنوعة مع بداية المران.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة والربع مساء غد الأربعاء باستاد القاهرة.

وخاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرة بدنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران.

وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، وحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة، وبدأ الفريق التحضير لمباراة غزل المحلة في الدوري.