طلائع الجيش يخسر أمام أهلي طرابلس الليبي في البطولة العربية

خسر فريق طلائع الجيش أمام مضيفه الأهلي طرابلس الليبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكري، في ذهاب الدور التمهيدي الأول للبطولة العربية للأندية “كأس محمد بن سلمان للأندية 2023”.

افتتح كريم طارق التسجيل لـ طلائع الجيش بهدف في الدقيقة 21، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه.

وعادل محمد المنير النتيجة لـ أهلي طرابلس الليبي في الدقيقة 53.

واستطاع علي معتوق، تسجيل الهدف الثاني لـ أهلي طرابلس الليبي في الدقيقة 90، ليقود فريقه لتحقيق انتصار قاتل في مباراة الذهاب.

وتُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، الحادي عشر من إبريل، على ملعب شهداء بنينا، بمدينة بنغازي الليبية.

وأسفرت قرعة الدور الثاني "دور المجموعات" للبطولة العربية، عن مواجهة مرتقبة بين الزمالك والنصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المجموعة الثالثة.

مجموعات الدور النهائي من البطولة العربية

المجموعة الأولى: الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، المتأهل رقم 3 من الدور الأول، الشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري، الوداد المغربي، المتأهل رقم 4 من الدور الأول ، الهلال السعودي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، المتأهل رقم 5 من الدور الأول، النصر السعودي، المتأهل رقم 2 من الدور الأول.

المجموعة الرابعة: المتأهل رقم 6 من الدور الأول، الرجاء المغربي، شباب بلوزداد الجزائري، المتأهل رقم 1 من الدور الأول.

(أندية الدور الأول)

ضمت قائمة أندية الدور الأول كلاً من الجيش الملكي المغربي وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر والوحدة الإماراتي والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

(مرحلة النهائيات)

يتأهل من الدور الأول 6 أندية، يُضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية وتضم أندية الوداد المغربي والترجي التونسي الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، إلى جانب نادي الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، ونادي النصر السعودي.