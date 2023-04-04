الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دورة المتحدة: «الدستور» يهز شباك «الوطن» بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول

جريدة الدستور

هزّ فريق “الدستور” شباك “الوطن” بثلاثية نظيفة في الشوط الأول وذلك ضمن منافسات اليوم الثالث لدورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة الرمضانية والمقامة بملعب مركز شباب الجزيرة.

أحرز الهدف الأول أحمد عفروتو، بينما سجل الهدف الثاني إخاء شعراوي والثالث أحمد إبراهيم.

جاءت نتائج مباريات اليوم بفوز فريق أون تايم سبورت على فريق كليكس بسبعة أهداف مقابل هدف بينما فاز فريق كورة بلس في المباراة الثانية على نظيره فريق إنجريديانتس بخمسة أهداف، مقابل هدف وفوز مبتدا على المتحدة بـ6 أهداف مقابل هدفين.

https://youtu.be/Gu9JggFfA10

وتقام اليوم 4 لقاءات بدأت بلقاء فريق أون تى فى ضد  كليكس ومباراة كورة بلس أمام انجريديانتس ومباراة جريدة الدستور وجريدة الوطن وفريق المتحدة أمام فريق مبتدأ.  

وانتهت مباريات أمس بتأهل 4 فرق حيث فاز فريق سينرجى على أون اف ام سبورتس بنتيجة 1/0 بينما فاز دى ام سى على بريزينتيشن بركلات الترجيح  بعد انتهاء المباراة بالتعادل الايجابي 2/2 وفاز فريق انتراكتيف على فريق تذكرتي بنتيجة 3/0 وفاز أون تى فى على اكسلانت بنتيجة 3/1.

https://youtube.com/shorts/yDD8VMQ5RM0

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