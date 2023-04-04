إصابة 6 أشخاص في إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالعدوة فى المنيا

أصيب 6 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربي، مدخل مركز العدوة، شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين لمستشفي العدوة المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، مدخل مركز العدوة، إثر السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وجمعيهم مقيم بقرية زاوية برمشا بمركز العدوة.

تم نقل المصابين لمستشفي العدوة المركزي لتلقي العلاج والأسعافات اللازمة، والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، كانت قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باشتعال النيران في تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق فرعي أمام كوبري الشريعي بمدينة سمالوط.

علي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية ورجال إدارة المرور، وتبين من التحريات نشوب حريق بالتروسيكل بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر مصرع سائقه "سيد جمعة سيد" 22 عاما، مقيم بسمالوط وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا من السيطرة علي الحريق وإخماد النيران ، وتم التحفظ علي التروسيكل، وتم نُقل جثة السائق إلي مشرحة مستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

علي جانب أخر، استقبلت مستشفي المنيا الجامعي، الطالب عبد "الرحمن.ي" 20 عاما، يقيم بقرية البرجاية، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، وبإنتقال أجهزة الأمن وإجراء التحريات تبين حدوث إصابته خلال مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة مع أخرين، حيث تم الإعتداء عليه بالضرب بآلة حادة، وتجري إدارة البحث الجنائي التحريات اللازمة لمعرفة الظروف والملابسات.