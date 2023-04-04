فعاليات ليالي رمضان بشمال سيناء تجوب العريش والشيخ زويد وبئر العبد (صور)

تواصل فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء، حيث شهدت قاعة مسرح المدينة الشبابية بالعريش مشاركة الفرع فى احتفال يوم اليتيم بالتعاون مع "وحدة حماية الطفل" بمحافظة شمال سيناء، من خلال عروض فنية متنوعة ومسرح عرائس لفريق مواهب الفرع، تدريب كابتن مدحت نجيب.

كما نظم قصر ثقافة العريش محاضرة ثقافية بعنوان "استقبال شهر الرحمة" بمشاركة الشيخ محمد السيد عوض الله والشيخ أحمد علي، تحدثا بها عن كيفية استقبال الشهر الكريم، وفضائله، وفضل الصيام، ومبطلات الصيام، وفى نهاية المحاضرة دار حوار بين المحاضرين والحاضرين حول شهر رمضان الكريم، أدارته الفنانة إيناس سمير مدير القصر.

كما عقدت مكتبة ضاحية السلام ورشة إبداع فني لرواد المكتبة لعمل فانوس رمضان من ورق الناصبيان والفوم والسلوفان والإكسسورات باستخدام القص واللصق.

وعقد قصر ثقافة بئر العبد ندوة ثقافية بعنوان "القرآن في رمضان" بقرية أبو شلة، تحدث خلالها محمود عيد عن فضل قراءة القرآن وخاصة في شهر رمضان الكريم، كما قدم قصر ثقافة الشيخ زويد محاضرة بعنوان "الكاظمين الغيظ" ألقاها الشيخ سعيد محمد سليمان، فيما أعد بيت ثقافة ٣٠ يونيو ورشة فنية لعمل فانوس رمضان واستخدم فيه الفوم وبعض الإكسسوارات إشراف نجيب سويلم.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، "ليالى رمضان الثقافية في كل مكان"، بمواقع فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، وإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

فى الوقت نفسه، شهدت الليلة الثالثة من ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسماعيلية مساء الاثنين عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال، تضمن باقة من أجمل الفقرات الاستعراضية ومنها فقرة: الشهيد، التنورة، ساره الليل، عدى النهار علينا، كما قدمت فرقة التل الكبير للإنشاد الديني مجموعة من الأناشيد والابتهالات منها: إلى رحاب يثرب، يا داخل الروضة، يا جمال النبي، يا حنين على عبادك.

بينما قدمت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيى مولر أجمل الأغاني التراثية والوطنية منها: "مصر العظيمة بشعبها، منايا أزور النبي، قومي شوفي يا إسماعيلية، أنا واد صياد من بحرى، إسماعيلية ياللي هواكي" وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وعلى مقهى الإسماعيلية الثقافي أقيمت أمسية شعرية بمشاركة الشعراء صلاح نعمان، أحمد عليوة، كما تم استكمال أعمال الورشة الفنية "مظاهر رمضان"، التي قام الأطفال خلالها بقص الورق الملون والبدء بعمل زينة رمضان والفوانيس إشراف سهى عشري.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بمواقع فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

أما في بيت ثقافة الضبعية فأقيمت ورشة فن تشكيلي للأطفال لتصميم ماكيت لعربة الفول من ورق الكرتون بإشراف آمنة عبد الرازق.