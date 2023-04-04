الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب «المصريين»: مساعدات الأحزاب للبسطاء ظاهرة «اجتماعية» وليست «سياسية»

محمد جعفر - أمين
محمد جعفر - أمين الإعلام المساعد بحزب "المصريين"

رفض محمد جعفر - أمين الإعلام المساعد بحزب "المصريين" ما أثارته بعض الصحف والمواقع الأجنبية عن ظاهرة مساعدة بعض الأحزاب المصرية للبسطاء وإقامة المعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف حدة الغلاء عن المواطنين واعتبار تلك الأنشطة نوع من الدعاية السياسية  وأن الوضع لم يختلف كثيرا عما كانت تقوم به بعض الجماعات السياسية فى الماضى القريب.
وأوضح جعفر - أن تلك المقارنة التى قامت بها تلك الصحف والمواقع لا محل لها من الصواب على أرض الواقع لاختلاف الظروف  والهدف والغاية والوسيلة فما يجرى اليوم يختلف كل الاختلاف  عما كانت عليه الأوضاع فى السابق فالتكافل الاجتماعى بين جموع المصريين لم ينقطع يوما فقد رأينا الكنيسة المصرية تقوم بتوزيع "شنط رمضان" وعدد من الأخوة الأقباط يقيمون "موائد الرحمن" فى شهر رمضان المعظم  ليرسموا صورة من التلاحم بين أبناء الوطن مسلميه ومسيحييه قلما تواجدت فى أى مكان فى العالم بعيدا عن أى حسابات سياسية أو حزبية ضيقة .

وأكد مسئول إعلام "المصريين" أن كل هذه المشاهد هى ظواهر "اجتماعية" موجودة بين المصريين منذ الأزل وقبل نشأة الأحزاب نفسها .

وأشار جعفر - إلى أن الحزب السياسى فى الأصل له دور اجتماعى لا يقل بأى حال من الأحوال عن دوره السياسي، لافتا إلى أن  الأحزاب السياسية فى الغرب تقيم المدارس والمستشفيات والمصانع والمزارع وترعى الموهوبين وذوى الاحتياجات الخاصة وتتبنى الابتكارات الجديدة إيمانا بدورها فى تنمية المجتمع وخدمة أبنائه بعيدا عن حسابات الانتخابات أو المشاركة أو الوصول إلى سدة الحكم .

وأضاف أن المفهوم الجديد للأحزاب السياسية  اليوم يختلف كل الاختلاف عما كانت عليه مفاهيم الماضى فالأحزاب أصبحت شريك أساسى للحكومة فى خطط التنمية ووضع السياسات واقتراح القوانين بصرف النظر عن حجمها أو قدرتها أو عدد مقاعدها فى البرلمان وهو ما ترجمته القيادة السياسية مؤخرا فى دعوة كل الأحزاب السياسية وكل فئات وقوى الشعب للمشاركة فى الحوار الوطنى ووضع حلول ومقترحات سياسية واقتصادية واجتماعية لمختلف التحديات التى تواجه الدولة المصرية .

ودعا مسئول إعلام "المصريين" الأحزاب المصرية للقيام بدور أكثر فاعلية فى التنمية المجتمعية  فى مصر فالدولة المصرية مازالت تحتاج إلى المزيد والمزيد من الجهود والإسهامات للتغلب على العديد من التحديات الموجودة على الساحة الآن .

وأردف جعفر - أن وعى المصريين اليوم بات أكثر من أى وقت مضى فهم يدركون حقائق الأمور مها تلونت أو تبدلت كما يدركون محاولات البعض المستمرة  للنيل من وحدة وطنهم وأمنه واستقراره، مشيرا إلى أن تلك المحاولات لن تزيد المصريين إلى قوة وعزيمة وهم يسرعون الخطى نحو جمهوريتهم الجديدة.

المصريين الأحزاب المصرية السلع الغذائية الدعاية السياسية الصحف

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

«سر الصنعة».. أهالي بورسعيد يكشفون لـ«الدستور» طريقة تمليح الفسيخ في المنزل

رئيس «قناة السويس»: انتظام الملاحة وعدم تأثرها باحتكاك ناقلتين بالبحيرات الكبرى

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

رجل الاقتصاد الجرىء.. من هو «أكينومى أديسينا» الذى التقاه الرئيس السيسى اليوم؟

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالإدارات المالية بالديوان العام والمديريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

إبراهيم داود

ولدت بمصر

ماجد حبته

العضو الـ31 فى الناتو

إسلام الشرنوبي

حبات اللؤلؤ

وائل لطفي

سقوط الدولار

الحسين عبدالرازق

متى ستعود الجماهير؟!

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

اتصال هاتفى بين نتنياهو ومحمد بن زايد: اتفاق على لقاء قريب

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟