الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على ٩١٠ حالة في قافلة طبية مجانية بوحدة الخفيج بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية بوحدة الخفيج والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومى ٣ و٤ إبريل ٢٠٢٣، حيث استقبلت القافلة ٩١٠ حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية في كافة أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت ٦ تخصصات طبية  حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات، مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال عدد ٢٦٧ مواطن بعيادة الباطنة و١١٣ مواطن بالجراحة و ١٠٢ سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٤٣ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ٢٦٥ حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة الأسنان تم استقبال ٧٠ حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد ٤٣ حالة وحالتين بوحدة الأشعة.

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