دونالد ترامب رهن الاعتقال في محكمة مانهاتن بنيويورك

وضعت السلطات المختصة بمحكمة مانهاتن في نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رهن الاعتقال بانتظار توجيه الاتهامات إليه في جلسة المحكمة.

وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن للاستماع إلى لائحة الاتهام ضده.

وقال المحامي الخاص بترامب، إن الرئيس السابق قد يتحدث إلى الإعلام قبل أو بعد إجراءات تسليم نفسه لمكتب مدعي عام منهاتن.

يذكر أن مقر محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في نيويورك، يشهد تجمعًا لأنصاره ومعارضيه، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وقال عمدة نيويورك إريك آدمز، إن شرطة المدينة مستعدة للرد على أي أعمال شغب، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه لم يرصد أي تهديدات أمنية حتى الآن قبيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، اليوم الثلاثاء بتهم جنائية، تتعلق بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاميه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016.