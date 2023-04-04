مفتى الجمهورية: الكتابة وتأليف الموضوعات النافعة جهاد فى سبيل الله

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن الجهاد فى الإسلام له مفهوم شامل واسع، ولغة الجهاد يدل على بذل الجهد الزائد، وحينما ينصرف لفظ الجهاد إلى سبيل الله، يكون معناه أن يبذل المؤمن ما يملك من جهد أو طاقة أو مال أو شيء ذى نفع أو تأثير ما.

ولفت خلال حلقة برنامج "حديث المفتى"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء إلى أنه يدخل فى الجهاد فى سبيل الله كل مجالات البذل ، والتى منها بذل المال ابتغاء مرضاة الله، وبذل طاقة الفكر فى البحث والتأمل لنصرة الدين واستنباط الأحكام الشريعة، ويدخل فى الجهاد فى سبيل الله استباط الفكر فى التجهيزات العسكرية، وكذلك قدرات الكتابة والتأليف فى الموضوعات النافعة في كل ما يخدم قضايا المسلمين.

وأوضح أنه يدخل في مفهوم الجهاد التضحية بشهوات النفس ولذاتها وراحتها لخدمة قضايا الإسلام ومصالح الأمة، والتضحية بالحياة كلها إن اقتضى الدين ذلك، وقد ذكر العلماء أن الجهاد الحقيقى هو جهاد النفس، وهو كل حمل للنفس على المشاق البدينة ومخالفة الهوى، وقال ابن بطال المالكي إن جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل، عن طريقه يخرج الإنسان من قيد النفس الأمارة للسوء، إلى ساحة النفس اللوامة، ثم تسمو وترتقي إلى درجة النفس المطمئنة.

وأردف: "قال الله فافروا إلى الله، الفرار يكون من المعصية إلى الطاعة، من الكفر به إلى الشكر، ومن السيئات إلى الحسنات، قال الرسول المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، وجهاد النفس يحتاج إلى زاد طويل من التقوى، وجهاد النفس مقدم على جهاد العدو فى الحرب، ما إن لم يجاهد الإنسان نفسه أولا لم يمكنه أن يجاهد عدوه فى الخارج، ولهذا ورد أن جهاد العدو فى الحرب هو الجهاد الأصغر وجهاد النفس هو الجهاد الأكبر، فمنه ينل الإنسان محبة الله تعالى".

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