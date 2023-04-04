الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لندن تدعو جميع أعضاء «الناتو» للموافقة على انضمام السويد

لندن
لندن

وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء، انضمام فنلندا رسمياً إلى حلف شمال الأطلسي بالحدث "التاريخي".

 وطالب سوناك جميع أعضاء الحلف بالموافقة على انضمام السويد التي تعرقل عضويتها في التحالف دولتان هما تركيا والمجر.
وقال سوناك في بيان "هذا يوم تاريخي لفنلندا ولحلف شمال الأطلسي. الآن، على جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي اتّخاذ القرارات اللازمة لضمّ السويد أيضاً، حتّى نتمكّن من تشكيل تحالف موحّد للدفاع عن الحرية في أوروبا وحول العالم".
بدوره، أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الذي حضر اجتماع الحلف في بروكسل عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 12 مليون دولار، على شكل مساعدات طبية وحصص تموينية.
وقال كليفرلي إنّ "روسيا اعتقدت أنّ عدوانها سيقسّمنا. ولكن بدلاً من ذلك، نحن مرتبطون بشكل وثيق وحازمون في دفاعنا عن مبادىء الحرية وسيادة القانون".
وأضاف "لنكن واضحين: بابنا سيبقى مفتوحاً. سنرحّب بالمزيد من الحلفاء وسنواصل الدفع باتّجاه انضمام السويد بشكل سريع".

وفي وقت سابق،  دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء تركيا والمجر، إلى الموافقة "من دون تأخير" على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك بعيد انضمام فنلندا رسمياً إلى الحلف.
وقال بلينكن في بيان إثر احتفال رُفع خلاله علم فنلندا أمام مقر الحلف في بروكسل، "نشجّع تركيا والمجر على المصادقة على بروتوكولات انضمام السويد من دون تأخير، بحيث نتمكن من استقبال السويد في الحلف الاطلسي في أسرع وقت".

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فنلندا حلف شمال الأطلسي السويد تركيا والمجر

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