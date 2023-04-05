«اعتقدت أنه الحلاق».. مواقف محرجة لـ عبد الحليم حافظ فى شهر رمضان

لشهر رمضان في حياة عبد الحليم حافظ طبيعة خاصة سواء من خلال السهرات الرمضانية أوالقيام بالأعمال الفنية، إضافة الى مشاركته الإفطار والسحور مع بعض الفنانين.

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة بعض المواقف والأعمال التي كان يقوم بها العندليب في شهر رمضان.



السحور مع فريد الأطرش بدون إحراج

ظلت العلاقات بين عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش فترة على غير ما يرام، إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً، ففي ليلة من ليالي رمضان ذهب الفنان سمير صبري ذات يوم إلى منزل الأطرش لتسجيل حلقة في برنامجه "بدون إحراج"، والذي كان يُذاع يوميًا في إذاعة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان الكريم.

وأثناء تسجيل الحلقة بحضور الإذاعي جلال معوض وزوجته الفنانة ليلى فوزي والموسيقار أحمد فؤاد حسن والفنانات زبيدة ثروت ومها صبري دخل عبدالحليم حافظ على مجلس الحضور وقال حليم ضاحكًا: "أنا جاي أتسحر" فجرى الأطرش فرحًا واحتضنه وبعد أن جلس الجميع للسحور قال حليم: "ولا واحد هيتسحر قبل ما نسمع الأستاذ يغني وأخذ العود وأعطاه لفريد" وبدأ فريد بالفعل يغني أغنية "يا جميل يا جميل" وصفق عبدالحليم وغنى معه يا فريد يا فريد، وفريد يقول يا حليم يا حليم.



اعتقد أنه حلاق رشدي أباظة

من المعلوم أن شهر رمضان تكثر فيه العزومات والولائم والزيارات بين الأصدقاء والأحبة والأقارب، وبما أن رشدي أباظة وعبد الحليم حافظ كانت تربطهما علاقة قوية، فقد دعى رشدي، عبد الحليم على الفطار في بيته في شهر رمضان، وكان وقتها رشدي متزوجا من سيدة أمريكية، والدة ابنته قسمت أباظة، ولم يتذكر أن يخبرها بأن الشخص المعزوم هو العندليب.

وقبيل الإفطار افتكر رشدي عزومة عبدالحليم، فخرج مسرعًا لشراء الإفطار، ويصادف في هذا اليوم أن يأتي الحلاق إلى رشدي، وقبل نزوله أخبرها بموعد الحلاق، فقال لها: "لما الحلاق ييجي دخليه الحمام على ما آجي"، وكان من عادة رشدي أن يحلق في الحمام.

وبعد نزول رشدي وصل عبد الحليم، وظنت زوجته آنذاك أنه الحلاق وأدخلته الحمام، وأغلقت الباب عليه، وعندما وصل رشدي، قالها إنه عزم ضيف على الفطار، وقالها: إن الضيف عبدالحليم حافظ، أشهر مطرب في مصر والوطن العربي، مثل فرانك سيناترا عندكم، وهو سيفطر معانا اليوم.

فرحبت زوجته وقالت احلق قبل أن يصل، لأن الحلاق وصل وهو بالحمام، فدخل رشدي الحمام، فوجد عبدالحليم واقفًا في الحمام فقال له بمنتهى التلقائية: حليم ؟! إنت إيه اللي جابك هنا؟ فقال: أنا عارف! أنا بخبط لقيت زوجتك فتحتلي، ودخلتني الحمام وقالتلي رشدي مش هيتأخر، فاعتقدت أن الخواجات بيدخلوا الضيوف في الحمام، لحد ما الزوج يجي، واتكسفت أخرج لتفكرني قليل الذوق.

فنادى رشدي أباظة علي زوجته وأوضح لها سوء التفاهم؟



"أرجوك لا تفهمنى بسرعة"

من الذكريات التي كانت لعبدالحليم حافظ، في شهر رمضان، قام بتصوير المسلسل الإذاعي "أرجوك لا تفهمنى بسرعة" مع الفنان عادل إمام بأحد استوديوهات الإذاعة أثناء تسجيل حلقات المسلسل الإذاعى الذى اشتركت فيه معهما الفنانة نجلاء فتحى وكان يعرض فى شهر رمضان الموافق لشهر أكتوبر سنة 1973م ، وكانت قصة المسلسل للكاتب الكبير الأستاذ محمود عوض، ولم يقدم "العندليب الأسمر" إلا هذا المسلسل خلال مشواره الفني.

