هل تدفع «منشطات الكاف» شريف إكرامى للاعتزال؟ (خاص)

كشف مصدر مقرب من شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز عن موقف اللاعب بشأن الاعتزال وذلك حال صدور قرار ضده من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإيقاف.

وكانت عينة اللاعب قد ظهرت إيجابية في تحليل المنشطات عقب مباراة الجيش الملكي المغربي في دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

وأكد المصدر أن فكرة الاعتزال غير واردة لشريف إكرامي من الأساس واللاعب متمسك بالاستمرار في الملاعب بشكل طبيعي حتى لو تعرض للإيقاف.

وأوضح المصدر أن إكرامي يمتلك عرضًا من فاركو إلى جانب رغبة بيراميدز في تجديد التعاقد معه.

وأكد الدكتور مصطفى المنيري، أن من الوارد أن يكون بعض المواد المحظورة موجودة في الأدوية دون الإعلان عنها، ولذلك تظهر في التحاليل الخاصة بالمنشطات.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "في بعض الأحيان يحدث تلوث للدواء لأنه يتم عملها في خلاطات، وقد يتم خلطها بمادة أخرى، والحصول على دواء يحتوى على مادة محظورة أمر وارد".

وأضاف: "شريف إكرامي لاعب كبير ومن الصعب أن يتناول مادة منشطة، وقد تتفهم لجنة الاستماع ذلك، خصوصًا إذا مبدأ (حسن النية) موجود، وبالتالي فلا اعتقد أن شريف تعمد ذلك".

وواصل: "هناك بعض الأدوية يكون فيها العقوبة مخففة، لكن الأمر يختلف بالنسبة للمنشطات الهرمونية".

وتابع: "أخطاء الأطباء أيضًا في هذا الملف وارد، وهناك بعض الأدوية لا يكتب عليها مكوناتها كاملة، ومن يناير 2024 سيتم منع عقار الترامادول، وستكون هناك عقوبة ضد من يتناوله".

وأتم: "أنصح أي لاعب يتناول الترامادول عليه أيقاف تناوله فورًا، لأنه يحتاج لوقت طويل للخروج من الجسم، وفي حالة حلول العام المقبل من الوارد أن يظهر في التحاليل للاعبين".