تخفيضات 25% على إصدارات «القومي للترجمة» بمعرض فيصل للكتاب

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بمعرض فيصل للكتاب بدورته الحادية عشرة، والذي يستمر حتى 12 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يشارك المركز بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراته نذكر منها "مدرسة الحمقى"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "قصة كوريا: فهم الكوريين وثقافتهم"، "هل يصبح الإسلام ديمقراطيًا"، "المعرفة المستدامة"، "تاريخ نقدي لعقد التسعينيات"، "مدارات المجاز في الخطاب"، "تدبر الكبر"، "أهل التشريع وأهل التأويل"، "بيولوجيا السعادة"، "رواد على سطح القمر"، "الصوفية والطقوس والحداثة في مصر"، "المياة والسلام والحرب"، "المشاعر السياسية"، "الاستشراق الطليعي"، "الإدارة من أجل تحقيق النتائج".

كما تضم الإصدارات "مفاتيح المستقبل"، "موسوعة علم الاجتماع" ،"مغامرة المنهج"، "بول ريكور"، "أخلاق الحداثة"، "التدين و الحراك في مصر"، "دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة"، "المباحث العلمية البينية"، "العقل الاجتماعي"، "حضارة مصر القديمة"، "فضاءات العنف"، "مشاعر تصنع تاريخًا"، "بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الحديث"، "السياسة"، "فجر الثقافة البشرية"، "المناظرة الكبرى" و"ما بعد التاريخ".

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد افتتحا فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض فيصل للكتاب، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بأرضها في منطقة الطالبية بحي فيصل، خلال الفترة من 2 وحتى 12 أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 30 دار نشر وعدد من قطاعات الوزارة.

تفقدت الوزيرة أجنحة قطاعات وزارة الثقافة، ودور النشر المشاركة في المعرض، وورش الحرف اليدوية التي تشارك بها قصور الثقافة المتخصصة، وركن الطفل. كما شهدت جانبا من العروض الفنية والاستعراضية بمسرحي الطفل والكبار.

وشهد الافتتاح؛ الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.