المشدد 10 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالله الكيلاني، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد غيابيا 10 سنوات؛ لاتهامه بالضرب العمد والذى تخلف عنه عاهة مستديمة لآخر.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 28832 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه مستخدما سلاح أبيض سكين، ما أدى إلى إصابته.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر، أنه على إثر مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه "م.م.ك" وبين المتهم "ع.ق.ف"، نتج عنها تعدى المتهم على المجنى عليه، فأحدث إصابته مما دفع المجني عليه لتحرير محضر بقسم شرطة سيدي جابر بالواقعة، وحال عودته من ديوان القسم أبصر المتهم متربصا له يستنكر تحريره محضر ضده، فقام بالتعدي عليه مستخدما سلاح أبيض سكين في اتجاه العنق، مما أدى إلى إصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى، أن المجني عليه ، تخلف لديه من جراء إصابته بالعنق إعاقة جزئية بحركة العنق مما تعد عاهة مستديمة تقدر بنسبة العجز المتخلف عنها 5%.