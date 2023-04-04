الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المخدرات تقود مقاولًا للسجن المشدد 15 سنة بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة صاحب شركة مقاولات بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه مما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 18945 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،قيام المتهم "ح.م.ح" صاحب مؤسسة للمقاولات العمومية، مقيم محافظة جنوب سيناء، بمزوالة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تلقي ضباط مكافحة المخدرات، لاتصال تليفوني من أحد المصادر السرية لقيام المتهم بعرض كمية من المواد المخدرة بحوزته للبيع فاتفق أحد ضباط المكافحة علي تقديم المصدر السري للمتهم كراغب للشراء وانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وما أن تقابلا حتي قدمة واصطحبة للسيارة لعرض المواد المخدرة حوزته، وما أن أبصر بداخل المركبة جوال بلاستيكي يظهر منه قطع حشيش من النوع المسمي طربة بسكوته.

وبتفتيشه عثر حوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهتة بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطه لتسهيل عملية البيع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن عدد 24 قطعة المنتقاه عشوائيا ثبت احتوائها علي جوهر الحشيش ووزنت 62.20 جرام، وتبين من التحقيقات أن عدد 240 طربة حشيش، وزنت قائما 22.500 كجم، وقررت إحالتة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

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