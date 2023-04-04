خلافات مالية.. حبس المتهم بقتل شاب في الهرم

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل شاب في الهرم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بسبب الخلاف على مبلغ مالي.

وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه شاب، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد أحد الأشخاص تربطه علاقة قرابة به، نتيجة خلافات بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.