الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات مالية.. حبس المتهم بقتل شاب في الهرم

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل شاب في الهرم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بسبب الخلاف على مبلغ مالي.

وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه شاب، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد أحد الأشخاص تربطه علاقة قرابة به، نتيجة خلافات بينهما. 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

ملابسات الوفاة الهرم شاب حبس النيابة العامة بالجيزة مبلغ مالي

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

المشاط تبحث مع مسئولى «USAID» تطور تنفيذ الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائى 2020-2025

بلاغ للنائب العام ضد «الممهد لظهور المهدى المنتظر»

تعرّف على النشرة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت