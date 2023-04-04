الداخلية يسعى للفوز على فاركو وانعاش أماله فى البقاء بدورى الأضواء

يحل فاركو ضيفا على فريق الداخلية في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد بتروسبورت في الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الممتاز .

فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال يحتل المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة وله مباراة مؤجلة مع فيوتشر من الأسبوع الثاني والعشرين وحقق الفريق 4 انتصارات مقابل 8 تعادلات و9 هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 27 هدفا وتحسنت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وجمع 7 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على طلائع الجيش وغزل المحلة والتعادل مع الأهلي والهزيمة أمام الاتحاد السكندري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 23 والبقاء بعيدا عن مثلث الهبوط.

علاء عبد العال المدير الفني للداخلية استغل فترة الراحة التي حصل عليها الفريق في تجهيز كل اللاعبين الموجودين في القائمة نظرا لأهمية المباراة وحرص عبد العال على دراسة فريق فاركو جيدا وقام بتدريب لاعبيه على كيفية إيقاف مفاتيح لعبه واستغلال الثغرات في خط دفاعه للوصول لمرمى محمد سعيد شيكا.

على الجانب الأخر يحتل فاركو بقيادة طارق العشري المركز الثامن برصيد 28 نقطة من ستة انتصارات و10 تعادلات وست هزائم وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا ومنذ تولى طارق العشري تدريب الفريق لم يذق طعم الهزيمة وفاز على المصري والزمالك والبنك الأهلي والمقاولون وتعادل مع حرس الحدود والإسماعيلي وأسوان ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 31 ومحاولة الاقتراب من المربع الذهبي.

طارق العشري حرص خلال التدريبات على علاج الأخطاء التي حدثت في مباراة أسوان وأهمها اهدار الفرص السهلة أمام المرمى إضافة لعدم السيطرة على وسط الملعب في فترات كبيرة من المباراة ويستعيد فاركو جهود قائده رامي صبري بعد انتهاء إيقافه.

يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده نور سعيد وعمران فريج ومعهم محمود ناصف حكما رابعا.