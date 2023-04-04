الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حضرة العمدة.. خناقة بين دينا وبسمة بسبب كوليه ذهب بحضور روبى

مسلسل حضرة العمدة
مسلسل حضرة العمدة

شهدت الحلقة 12 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي  مشهد مشادة كلامية بين بسمة «كابر» ودينا بسبب كوليه ذهب أشترته دينا من باسيلي الجواهرجي «جميل برسوم» وكانت تنوي بسمة شراءه، ولكن دينا أخذته قبلها مجرد أن عملت أن كابر سوف تشتريه.

وقالت كابر التي تجسد دورها الفنانة بسمة، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 12 بحضور روبي «صفية الفارس»  أخت دينا وابن عمهم محمد محمد عبدالعزيز، الشيخ «حافظ»: «عشان أنا قلت لك أن أنا نفسي في الكوليه ده وهشتريه.. تجري أنتي من ورايا وتروحي تشتريه.. دي اسمها سرقة.. وأنا مستحيل ألبس حاجة شبه اللي معاكي ده».

مسلسل حضرة العمدة يناقش عددًا من القضايا المهمة والخطيرة وكيفية التعامل معها والتصدي لتلك المشاكل التي تواجهها في المجتمع الريفي والصعيدي، ومن ضمنها الهجرة غير الشرعية وختان الإناث والإتجار بالبشر والتطرف الديني وغيرها من القضايا المهمة وخاصة ختان الإناث وأضراره وكيفية مواجهة مخاطره، خاصة على الصغار والمتزوجين وأضراره على العلاقة الزوجية، والهجرة غير الشرعية التي تستهدف الشباب والهجرة إلى إيطاليا بهدف الشغل والاستقرار ومنهم من يذهب بلا عودة.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمظة يومياً الساعة الثامنة والنصف مساء علي قناة الحياة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي ومحمد محمود عبد العزيز، دينا، بسمة، محمود عبدالمغني ، صولا عن ، محمود عبد الخالق، أدوار ، أحمد رزق ، أحمد بدير ، حسام داغر، جميل برسوم، وفاء عامر، عبدالرحمن، عزوز، محمود حافظ، صلاح عبدالله، سميحة أيوب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإخراج عادل أديب، وتأليف الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم عيسي وحرصه علي مناقشة تلك القضايا التي يواجهها المجتمع وكيفية التصدي لتلك المشاكل.

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