الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لعقد اجتماع بين لافروف وبلينكن فى الأمم المتحدة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو مستعدة لعقد اجتماع بين لافروف وبلينكن في الأمم المتحدة.

وكان قد بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي انتوني بلينكن أمس الأحد، في اتصال هاتفي، قضية الصحفي الأمريكي الذي أوقف هذا الأسبوع في روسيا بتهمة التجسس، وفقًا لما أفادتبه وزارة الخارجية الروسية، وهو أول اتصال منذ أكثر من عام.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على تلجرام إن "بلينكن اتصل بلافروف".

وكشفت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طلب إجراء حديث سريع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة العشرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: بلينكن طلب الاتصال مع لافروف، في الطريق خلال الجلسة الثانية لمجموعة العشرين، تحدث سيرجي فيكتوروفيتش لم تكن هناك مفاوضات ولا اجتماعات وما شابه ذلك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي طلب الاتصال بوزير الخارجية الروسي، وتحدثا لفترة وجيزة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن المحادثة كانت قصيرة بين لافروف وبلينكن، وهي أول اتصال شخصي بينهما منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي.

قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا ستكون وسيطًا نزيهًا خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي.

وأوضح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عبر "تليجرام": "في الأول من أبريل، انتقلت رئاسة مجلس الأمن الدولي إلى روسيا لمدة شهر، وهكذا تعرض جميع أعدائنا الحاقدين والمنتقدين لنا للخزي والعار، وكان ترؤسنا لمجس الأمن شوكة في حلوقهم".

وشدد "بوليانسكي"، على أن: روسيا ستترأس مجلس الأمن بنزاهة، كما يليق بالرؤساء، سنكون وسطاء صادقين، كما كنا في فبراير 2022 عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال فترة ترؤسنا للمجلس حينها، وأؤكد أن أية محاولات لاستفزازنا محكوم عليها بالفشل، فعلى عكس شركائنا الغربيين السابقين، نحن نمارس دورنا بشكل عادل في الساحة الدولية ولا نشجع سياسة الكيل بمكيالين.