حنان مطاوع: لست فى حاجة لتصدير أنوثتى لأن لدىّ الأهم

قالت الفنانة حنان مطاوع إنها تتمتع بالرضا بكل ما كتبه الله لها، لكن الأشياء التي بها اختيار للإنسان فإنها تلعب وتتمرد فيها.

أنا المسئولة عن والدتي طوال الوقت

أضافت خلال لقائها في برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن والدتها سهير المرشدي هي صديقتها المقربة وابنتها في الوقت نفسه وترى أنها هي المسئولة عنها طوال الوقت، مشيرة إلى أن والدتها سريعة الانفعال وذلك على عكسها هي وانهما تكملان بعضهما.

وأكدت خلال الحلقة أنها لا تصدر أنوثتها، لأن لديها ماهو أهم مشيرة إلى أنها ليست في حاجة لإظهارها سوى لزوجها فقط.

وعن تعليق والدها الفنان كرم مطاوع على تحولها في فترة المراهقة قالت: “بابا كان تركيبة تانية لم يكن معبرا حتى في تحولي في فترة المراهقة ولم يعبر عنها، كما أنها كانت أصغر من أن تعي ذلك".