وزير البترول ينعى نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والعاملين بقطاع البترول، ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز المهندس عمرو الحلبي نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للتخطيط والمشروعات.

وقالت وزارة البترول في بيانها: "إن المهندس عمرو الحلبي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في قطاع البترول من خلال مسيرته المهنية التي أدي فيها مسئوليته على الوجه الأكمل حتى آخر لحظات حياته، سائلين الله العلي القدير أن يرحم الفقيد رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وزملائه الصبر والسلوان".