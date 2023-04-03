الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل إصابة 6 في انقلاب تروسيكل على طريق منوف

تروسيكل
تروسيكل

استقبل مستشفى منوف العام 6 أصيبوا في حادث تصادم تروسيكلان بالمنوفية، حيث جرى نقل المصابين لمستشفى منوف لاتخاذ الإجراءات الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شرطة منوف، يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكلين على طريق برهيم منوف، وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة وبيان سبب وقوعها.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين تروسيكلين بدون لوحات معدنية قيادة إ، م، م 38 عام سائق، والأخر قائد ر، م، ع 19 عام سائق، بسبب السرعة، أصيب على أثرها قائد التروسيكل الأول وشقيقتها ق، م، م 26 عام، ن، م، م 37 عام، وإبن شقيقه ت، م، م 12 عام بجروح متفرقة وجميعهم مقيمين عزبة المغربي، كما أصيب قائد التروسيكل الثاني بجروح وكدمات، وأصيب مرافقة ه‍، م، م 17 عام طالب بنذيف بالمخ.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 2981 جنح قسم منوف، وذلك بعد إجراء المعاينة الأولية وسماع المصابين وشهود العيان وإرفاق التقرير الطبي، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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