أحمد أمين الفنان أبو دم خفيف.. أخد جايزة ومعرفش يستلمها عشان مطلعش بطاقة

أحمد أمين فنان منذ الطفولة ولد في الكويت لظروف عمل والده، وكان يقضي طفولته بين المسارح، قال: "خروجة المسرح دي كانت حاجة مقدسة بالنسبالنا.. أبويا كان بيخليني ألبس بدلة كاملة.. كأني رايح أحضر فرح.. وكنا بنقعد باحترام تقدريا للفن اللي بيتقدم.. وكنت مبهور جدا لما بشوف الممثلين على خشبة المسرح وهما بيأدوا والناس متفاعلة معاه".

أحمد أمين كانت يحب القراءة جدا من صغره، وهذا أهم أسباب كونه ممثل عبقري، مبدع، قادر يقدم أي شخصية اتكتبتله، وبيتقمصها بكل حالتها، حتى وضعها النفسي.

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