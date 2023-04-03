الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 32 طن قمامة ومخلفات بالقنطرة غرب وصيانة 23 كشاف إنارة

رفع قمامة
رفع قمامة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، حملة نظافة وإنارة عامة بنطاق المركز والمدينة.

وقام جهاز تحسين البيئة بالوحدة المحلية بجمع ورفع ٣٣ طن قمامة ومخلفات من المدينة‬.

وفيما يخص القرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، تم رفع المخلفات والقمامة من قرى أبوخليفة والرياح بحمولات بلغت ٢٠طن تقريبًا.

وفي قطاع الإنارة العامة، قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لقرية النصر بصيانة عدد ١٠ كشافات إنارة بمنطقة أبوسيف ومقابر الكيلو ١٤.

كما تم تركيب عدد ٤ لمبات وصيانة عدد ١٣ كشاف إنارة، وذلك بمنطقة الطريق الأبيض بقرية البياضية.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

مدبولى يناقش مقترحات التوسع فى إقامة مشروعات تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة

وزير التجارة يبحث مع وفد البنك الإفريقى استعدادات استضافة معرض التجارة البينية

انهيار جزئى بجسر بهى الدين فى سيوة.. والدفع بـ22 سيارة لإعادة التأهيل والردم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عمر

أين سنكون من النظام العالمى الجديد؟

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجى إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه