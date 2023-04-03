رفع 32 طن قمامة ومخلفات بالقنطرة غرب وصيانة 23 كشاف إنارة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، حملة نظافة وإنارة عامة بنطاق المركز والمدينة.

وقام جهاز تحسين البيئة بالوحدة المحلية بجمع ورفع ٣٣ طن قمامة ومخلفات من المدينة‬.

وفيما يخص القرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، تم رفع المخلفات والقمامة من قرى أبوخليفة والرياح بحمولات بلغت ٢٠طن تقريبًا.

وفي قطاع الإنارة العامة، قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لقرية النصر بصيانة عدد ١٠ كشافات إنارة بمنطقة أبوسيف ومقابر الكيلو ١٤.

كما تم تركيب عدد ٤ لمبات وصيانة عدد ١٣ كشاف إنارة، وذلك بمنطقة الطريق الأبيض بقرية البياضية.