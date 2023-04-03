الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. مارتينيز مونويرا حكمًا لمباراة برشلونة وريال مدريد فى كأس ملك إسبانيا

الحكم خوان مارتينيز
الحكم خوان مارتينيز مونويرا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، حكم مباراة برشلونة وريال مدريد في  إياب بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويستعد فريق برشلونة لخوض كلاسيكو آخر مُثير أمام غريمه ريال مدريد، على ملعب "كامب نو"، يوم الأربعاء المقبل، في إياب بطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في إياب كأس ملك إسبانيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قد انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.

حكم مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

وأصدر الاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا عبر موقعه، أكد خلاله تعيين الحكم خوان مارتينيز مونويرا، لإدارة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في إياب كأس ملك إسبانيا.

ويدير الحكم خوان مارتينيز مونويرا مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ويعاونه شقيقه ميجيل مارتينيز مونويرا، وراؤول كابانييرو مارتينيز، بجانب سيرجيو موريسان حكمًا رابعًا.

كذلك تم اختيار خوسيه لويس جونزاليس حكمًا لتقنية الفيديو "VAR".

بينما تم تعيين الحكم "كارلو دل سيرو جراندي" لإدارة مباراة أتلايك بيلباو وأوساسونا، على أن يكون "دافيد ميديي خيمينيز" حكمًا لتقنية الفيديو "VAR".

الحكم خوان مارتينيز مونويرا يُدير مباراة الكلاسيكو للمرة الثالثة في مسيرته

وسبق للحكم خوان مارتينيز مونويرا، صاحب الـ40 عامًا، إدارة مباريات الكلاسيكو في مناسبتين فقط خلال مسيرته.

وكانت مباراة الكلاسيكو الأولى التي تولى إدارتها الحكم خوان مارتينيز مونويرا، كانت في أكتوبر 2020، وأقيمت على ملعب "كامب نو" بدون جماهير، وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1.

أما المباراة الثانية، كانت في الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2021 /2022، وأقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وانتهت بفوز برشلونة برباعية نظيفة، في أول انتصار لـ تشافي هيرنانديز كمدرب في مسيرته بالكلاسيكو.

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