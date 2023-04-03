الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لعدم دفع الرسوم.. «نيويورك تايمز» تفقد علامة التوثيق الخاصة بها على «تويتر»

تويتر
تويتر

فقد الحساب الرئيسي لصحيفة "نيويورك تايمز" علامة التوثيق الزرقاء الخاصة به على "تويتر"، بسبب عدم دفع رسوم علامة التوثيق الزرقاء على النحو المنصوص عليه في القواعد الجديدة لتويتر. 

وحساب "نيويورك تايمز"، الذي يضم 55 مليون متابع، لم يعد لديه شارة تحقق اعتبارا من اليوم، مما يجعله يبدو غير رسمي.

وأعلنت "نيويورك تايمز" الخميس الماضي، إنها لن تدفع مقابل شارة التحقق على حساباتها في "تويتر"، ولن تعوض الموظفين عن اشتراكات "Twitter Blue" تويتر الأزرق.

وانتقد مالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، الصحيفة قائلا، المأساة الحقيقية لصحيفة نيويورك تايمز هي أن دعايتها ليست حتى مثيرة للاهتمام.

وفي نوفمبر 2022، أفاد ماسك بأن الشبكة الاجتماعية قررت تأجيل استئناف مبيعات اشتراكات التحقق، حتى اقتنعت إدارة المنصة عبر الإنترنت بإمكانية منع المستخدمين من انتحال صفة الآخرين.

وفي منتصف ديسمبر، أعادت الشركة اشتراكات "Twitter Blueتويتر الأزرق" في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

وسيتمكن المشتركون، كما تم الإعلان عنه سابقا، من الوصول إلى ميزات مثل تحرير التغريدات وتنزيلات الفيديو بدقة 1080 بكسل، مقابل 8 دولارات شهريا عبر الإنترنت و11 دولارا شهريا لمستخدمي iOS.

علامة التوثيق الزرقاء نيويورك تايمز تويتر الأزرق الولايات المتحدة كندا أستراليا

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لعدم دفع الرسوم.. «نيويورك تايمز» تفقد علامة التوثيق الخاصة بها على «تويتر»

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