الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية تعلن تصفية 400 جندي وإسقاط 11 مسيرة أوكرانية

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط وتدمير11 مسيرة أوكرانية وتصفية نحو 400 مسلح ومرتزق أوكراني وإحباط محاولات 8 مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية وسط تقدم القوات الروسية بكافة المحاور.


وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إنه تمت تصفية 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر D-30 في محور كوبيانسك ، وإحباط محاولات 6 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في لوغانسك وخاركوف.


وأضاف المتحدث أنه تم تصفية ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع أكاتسيا، ومدافع هاوتزر من طراز D-30 ، في محور كراسني- ليمان ، وتصفية أكثر من 210 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين، وتدمير مدافع هاوتزر من طراز Msta-B في محور دونيتسك ، وفي محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تم تدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات الأوكرانية.


وأكد أنه تم تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-30 ومدافع هاوتزر D-20 في هذه المناطق، كما تم تدمير في منطقة زاباروجيه رادار مضاد للبطارية من صنع USA AN / TPQ-36 ، بالإضافة إلى مقتل ما يصل إلى 15 جنديا أوكرانيا في محور خيرسون، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا ، وتدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات الأوكرانية في لوغانسك.


وأشار كوناشينكوف إلى استهداف مركز القيادة والاتصالات للواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان في دونيتسك ، وتعرضت مراكز القيادة والمراقبة لكتائب لواء الدفاع الإقليمي 109 واللواء 25 المحمولة جوا الأوكرانية للقصف في دونيتسك ، وتدمير 11 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك، وفي خيرسون وخاركوف.

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