«الكتيبة 101» الحلقة 11.. عملية نوعية مزدوجة من الجيش بتصفية إرهابيي شمال سيناء

في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الكتيبة 101، كان المشهد الأخير فيها ليلًا، حيث توصلت قوات الجيش إلى مكان سيمر عليه عدد من أفراد التنظيم الإرهابي، فكان تخطيطهم أن يقوموا بالقضاء عليهم أثناء مرورهم من هذا المكان، وبالفعل اصطف الضابط "نور"، الذي يقوم بدوره عمرو يوسف، مع زميليه في أحد جوانب الطريق بعد أن قاموا بدفن عدد من المتفجرات أسفل الطريق الذي ستمر عليه العناصر الإرهابية.

وبمجرد ظهور السيارات التي تحمل تلك العناصر الإرهابية اختبأ الضباط الثلاثة تمهيدًا لتوجيه الضربات إلى تلك العناصر، فانتظروا حتى مرور السيارة الثالثة، ثم أعطى الضابط "نور" أوامره بالضغط على زر التفجير، والتي أدت إلى انفجار السيارة الأولى بمن فيها.

وعندما استوعبت تلك العناصر أنهم يتعرضون لهجوم من القوات المسلحة، نزلوا فورًا من السيارات الأخرى، وبدأوا بتوجيه الرصاص إلى الضباط علهم ينجحون في القضاء عليهم كما فجروا زملائهم، إلا أن محاولاتهم كانت فاشلة انتهت بمقتلهم.

وكان لسان حال الضباط خلال تلك العملية: "الله أكبر"، قالوها وانطلقوا برصاصهم يقصفون هؤلاء التكفيريين، وبالفعل نجحوا في مهمتهم وعادوا منتصرين.

يذكر أنه في الحلقة التاسعة، نجحت العناصر الإرهابية في التخطيط وتنفيذ هجوم انتحاري على الكتيبة 101، والتي أطلقوا عليها اسم "الفنطاس"، حيث جهزوا السيارة الضخمة التي تحمل فنطاس المياه وزودوا بعدة متفجرات وتأهبت لدخول الكتيبة.

وذلك بعد أن قام أحد التكفيريين بتفجير نفسه بعيدًا عن الكتيبة بعد أن أدرك الجندي "الشحات شتا" وجوده وحول خصره حزامًا ناسفًا فاحتضنه مبتعدًا عن الكتيبة، وكانت تلك إشارة بدء العملية، فانطلقت سيارة الفنطاس مسرعة نحو سور الكتيبة، ورغم محاولات أفراد الكتيبة الحارسين لها التصدي للهجوم إلى أن الانفجار كان ضخمًا أودى بحياة عدد كبير من الأفراد، كذلك مقتل عدد من آخر من الإرهابيين الذين لبس عدد منهم أحزمة ناسفة أيضًا وفجروا أنفسهم في الكتيبة، لضمان عدم نجاة أحد من الانفجار.

وكان ذلك ردًا على هجوم الجيش على مزرعة كانت تضم عدد كبير من الإرهابيين، أدى إلى إصابة قائدهم "أبو أسامة"، ورد الجيش على تفجير الكتيبة 101 بنسف موقع تم تحديده أنه يقطن به عناصر إرهابية مشاركة في عملية الكتيبة، باستخدام الطائرات الحربية.