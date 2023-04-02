السيطرة على حريق شب داخل محل بباب الشعرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق نشب داخل محل بمنطقة باب الشعرية دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى منطقة باب الشعرية، وتم الدفع بعدد من سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب فى كابل كهرباء بدائرة قسم شرطة حدائق القبة دون إصابات.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب بكابل كهرباء نتيجة ماس ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.