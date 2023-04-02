الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شب داخل محل بباب الشعرية

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق نشب داخل محل بمنطقة باب الشعرية دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى منطقة باب الشعرية، وتم الدفع بعدد من سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب فى كابل كهرباء بدائرة قسم شرطة حدائق القبة دون إصابات.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب بكابل كهرباء نتيجة ماس ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

قوات الحماية المدنية القاهرة حريق محل باب الشعرية

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

انفجار فى سان بطرسبرغ يودى بحياة مراسل عسكرى روسى

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. نصر أبوزيد فى مواجهة خرافات خطيب الجمعة وعفاريت قحافة

دنيا سمير غانم.. نجمة الجيل

«التجارة»: فتح قنوات تواصل بين المصدرين المصريين والمستوردين الأستراليين

مشهد مرعب.. فكهاني ينحر عنق زوجته وسط الشارع بأكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية