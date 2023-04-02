سره الباتع الحلقة 12.. حامد يسلم نفسه للفرنسيين والجيش يقاوم الإرهابيين في سيناء

ينتظر عدد كبير من المواطنين الحلقة الـ12 من مسلسل “سره الباتع”، إذ ناقش المسلسل في الحلقة الـ11 أحداث الإرهاب التي حدثت في ثورة الـ 25 من يناير 2011، ومقاومة الجيش المصري للجماعات الإرهابية والتكفيرية المتطرفة ضد جنود الجيش المصري.

ويعتبر مسلسل سره الباتع هو تحول تاريخي فني ودرامي، لرواية الكاتب الكبير يوسف إدريس، ونفذ التحول الدرامي المخرج خالد يوسف، ويتكون فريق العمل المسلسل من نخبة من الفنانين والفنانات، حسين فهمي، ومنه فضالي، وحنان مطاوع، وأحمد عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وخالد الصاوي، وأحمد صلاح السعدني وهالة صدقي، وعمرو عبد الجليل، وأحمد صفوت.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 12

وينتظر المواطنين مصير حامد، الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، والذي قرر تسليم نفسه للفرنسيين لإنقاذ أهالي قريته، من بطش الفرنسيين الذين شردوا الأطفال وقتلوا عدد كبير من أهالي القرية، إلا أن الشباب يرفضون ذلك تمامًا وربطوه في النخلة، لمنعه من الذهاب للفرنسيين.

كما يرصد المسلسل خلال فترة الـ 25 من يناير 2011، ومقاومة الجيش المصري للجماعات الإرهابية والتكفيرية المتطرفة في سناء، وما تلاها من أحداث.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع



ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك في تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.