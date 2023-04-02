محافظ الشرقية يُتابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ترشيد استهلاك الكهرباء

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع هندسة الكهرباء لتنفيذ خطة الدولة لترشد الاستهلاك الكهربائي بالمباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، مع استثناء بعض الأماكن من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء كغرف عمليات الأزمات والمكاتب الهامة، فضلاً عن تخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة ٧٥٪ بواقع إنارة عمود كهرباء وإطفاء عمودين مع ترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وفصلها في تمام الساعة ١٠ مساءاً أيا كانت الجهة التابعة لها وبجميع دور العبادة على أن يتم غلق جميع الإنارة من بعد صلاة العشاء حتى صلاة التهجد والفجر واستبدال الكشافات الصوديوم بأخرى الليد موفرة للطاقة.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت مراكز ومدن وأحياء (الزقازيق - الإبراهيمية - أبو كبير - صان الحجر - مشتول السوق - أولاد صقر - حي أول - حي ثان - فاقوس - الحسينية - أبو حماد - القرين - منشأة ابو عمر - منيا القمح - بلبيس - القنايات) ببدء تنفيذ ومتابعة خطة ترشيد الطاقة في أعمدة الإنارة بأن تكون نسبة التنفيذ ٧٥ % بدلاً من ٥٠%، فضلاً عن متابعة أعمال الصيانة الشاملة للخلايا الإلكترونية وكشافات أعمدة الإنارة لترشيد استخدام الكهرباء.

وفى السياق، كشفت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية قامت إدارة تموين فاقوس بحملات مشتركة من مجلس المدينة والصحة والطب البيطري والتموين لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار برئاسة محمد فوزي مدير إدارة تموين فاقوس وعضوية مفتشي قسم الرقابة التموينية بالإدارة.